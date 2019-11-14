Мужчина во время секса убил током парнерку

В Киеве осудили николаевца, который во время секса убил женщину током, затем - задушил ее дочь. Фото - ТСН

В Киеве осудили николаевца, который во время секса убил женщину током. А потом задушил ее дочь, чтобы скрыть преступление.

Мужчина утверждает, что применить ток во время секса предложила сама партнерша "с целью удовлетворения половой страсти". Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Киева, передает ТСН.

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"Обвиняемый закрепил провода на запястьях женщины и подсоединил к сети - из-за удара током она погибла. Затем он испугался, что дочь погибшей может разоблачить его причастность к смерти женщины. Он пошел к ней в комнату, набросил ей на шею провод и задушил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде мужчина не признавал свою вину. Однако суд, исследовав доказательства, признал его виновным в убийстве по неосторожности и умышленном убийстве и приговорил к 15 годам лишения свободы.

На Львовщине правоохранители нашли тело задушенной 24-женщины из Тернопольской области. Ее убил житель Яворивского района, к которому она приехала на свидание. Следователям подозреваемый рассказал, что познакомился с девушкой по телефону. Пригласил в гости. Когда она приехала, пошли гулять к озеру. Там начали заниматься любовью. После интима женщина начала смеяться над мужчиной. Сказал, это его разозлило.