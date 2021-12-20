Мужчина в магазине порезал четырех посетителей

В Черкасской области мужчина в магазине напал с ножом на посетителей. Четверо раненых. Фото: npu.gov.ua

В селе Скородистик Черкасской области мужчина напал с ножом на людей. Четверо раненых.

Событие произошло в магазине 19 декабря в 22:30, сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок в Facebook.

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"В диспетчерскую позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине "Вера" мужчина с ножом напал на посетителей и четырех ранил. На месте медики оказали помощь четырём травмированным и доставили их в Чернобыевскую многопрофильную больницу", - сказано в сообщении.

У 29-летнего мужчины ножевое ранение грудной клетки и резаная рана головы. У 38-летнего - сквозная рана щеки. Другой 30-летний мужчина также с резаной раной на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча.

В Лисичанске Луганской области двое мужчин устроили разборки в магазине. В ход пошли серп и нож. В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу.