Мужчины устроили в магазине кровавые разборки. В ход пошли серп и нож

У Лисичанську двоє чоловіків влаштували розбірки. В хід пішли серп і ніж. Фото: facebook.com/patrolpolicelg

В Лисичанске Луганской области двое мужчин устроили разборки. В ход пошли серп и нож.

В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

"О конфликте двух мужчин в магазине, который закончился поножовщиной, сообщила продавщица. Патрульные, прибывшие на вызов, увидели мужчину с ножом в руках и в окровавленной одежде, который выходил из помещения магазина. Его задержали", - рассказали патрульные.

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Другой участник конфликта был в служебном помещении магазина. У него было ножевое ранение и он истекал кровью.

"Инспекторы наложили жгут на руку пострадавшему, остановили кровотечение и до приезда бригады скорой медицинской помощи контролировали состояние. С порезом левого плеча мужчину забрали в хирургическое отделение городской больницы", - добавили патрульные.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли нож и серп со следами крови. Продолжаются следственные действия.

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