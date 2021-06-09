Мужчина в белье взобрался на строительный кран: снимали спасатели

Мужчина взобрался на строительный кран и балансировал там на высоте 40 метров у Хмельницком .

В одном белье экстремал решил прогуляться по тросам. Спасатели, которые приехали на вызов, уговорили его спуститься вместе с ними, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

"Был в подавленном психологическом состоянии. Пришлось поговорить с мужчиной, спустить его на землю. Сейчас он чувствует себя хорошо, с ним работает полиция", - рассказал спасатель Сергей Семенов.

Фото: km.dsns.gov.ua

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Причину, почему мужчина выбрался на такую высоту, выясняют.

В Виннице на железнодорожном вокзале с крыши поезда, прибывшего из Киева, полицейские снимали "зайца". "Пассажира" в балаклаве, кроме полицейских, долго уговаривали слезть еще и сотрудники железной дороги, и пассажиры. На место на всякий случай приехали медики скорой помощи. Но все обошлось благополучно.