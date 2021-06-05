На крыше поезда поймали "зайца". Как снимали экстремала-путешественника

Фото: vn.20minut.ua

В Виннице на железнодорожном вокзале с крыши поезда, прибывшего из Киева, полицейские снимали "зайца".

"Пассажира" в балаклаве, кроме полицейских, долго уговаривали слезть еще и сотрудники железной дороги, и пассажиры. На место, на всякий случай, приехали медики скорой помощи. Но все обошлось благополучно. Об этом сообщает 20 минут.

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"Заяц-экстремал" говорит, что он из бывшего Барского района, а на крыше ехал, потому возмутили цены на билеты.

В результате полицейские составили на него протокол за мелкое хулиганство.

36-летний гражданин Казахстана вылез на крышу поезда Львов - Запорожье, когда тот отправлялся с главного вокзала Львова. Проехал так до станции Пидзамче. Поезд имел скорость 30 км/ч. Машинист в зеркало заднего вида увидел, что на третьем вагоне сидит человек. На станции поезд остановили, вызвали правоохранителей. Мужчина был пьян и не мог объяснить, чего туда залез. Нарушителя доставили в участок.