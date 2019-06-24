Мужчина устроил стрельбу на улице и ранил прохожего

Стрелка оперативно задержали правоохранители. Фото: Нацполиция

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу на улице и случайно ранил прохожего.

Стрелка задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Как отмечается, 56-летний киевлянин обратился в полицию и рассказал, что ехал на велосипеде и остановился на светофоре, как в него выстрелил неизвестный. Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался 41-летний уроженец Киевской области.

"Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно. При поверхностном осмотре у него обнаружили предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, он направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

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