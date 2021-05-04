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вторник, 04 мая 2021 11:50

Мужчина устроил стрельбу на автозаправке: двое раненых
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Полицейские Ивано-Франковской области задержали мужчину, который открыл огонь из травматического пистолета на автозаправке.

3 мая около 4:00 в селе Черемхов Ивано-Франковской области неизвестный ранил двух человек и скрылся на авто. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

3 мая около 4:00 в селе Черемхов на Ивано-Франковщине неизвестный ранил двух человек и скрылся на авто
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Правонарушитель задержан. Им оказался 33-летний житель Коломыи
Правонарушитель задержан

"Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки были две компании, как вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других. В результате 32-летний и 38-летний местные жители получили ранения и госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия скрылся", - отмечается в сообщении.

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Впоследствии правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

В Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по работникам ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий.

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