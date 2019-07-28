Мужчина упал с 4-го этажа на припаркованный автомобиль

В Харькове рабочий упал с 4-го этажа. Фото: H_Saltovka

В Харькове на улице Рымарской мужчина упал с 4 этажа на припаркованный под домом автомобиль.

Инцидент произошел утром 28 июля. Об этом сообщает местный портал Главное.ua.

По словам свидетелей, потерпевший - это рабочий, который устанавливал кондиционер. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.

Позже следственная группа подтвердила, что мужчина выпал из окна 6-этажного дома во время установки кондиционера.

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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