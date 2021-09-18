Мужчина ударил ножом двух посетителей магазина

В Одессе мужчина ранил ножом двух посетителей магазина. Фото: Нацполиция

В Одессе мужчина устроил конфликт с работницей магазина и ранил ножом двух мужчин, которые вступились за нее.

Злоумышленника задержали, орудие преступления также нашли, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, пострадавшие вступились за работницу магазина, с которой ссорился злоумышленник. В ответ на замечание мужчина ударил их ножом - 32-летнего мужчину доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины. Сейчас оба находятся под наблюдением медиков.

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Действия мужчины квалифицировали по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и умышленном средней тяжести телесном повреждении. Ему уже сообщили о подозрении.

Во Львове на ул. Шевченко 38-летнему мужчине проломили голову. Пострадавший скончался в больнице.