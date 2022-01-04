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вторник, 04 января 2022 14:31

Мужчина убил мать и выбросился из окна
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В Киеве 26-летний мужчина забил насмерть 65-летнюю мать, выпрыгнул из окна и выжил. Теперь может сесть в тюрьму на 15 лет или пожизненно
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве 26-летний мужчина забил насмерть 65-летнюю мать, выпрыгнул из окна и выжил. Теперь может сесть в тюрьму на 15 лет или пожизненно
В Киеве 26-летний мужчина забил насмерть 65-летнюю мать, выпрыгнул из окна и выжил. Теперь может сесть в тюрьму на 15 лет или пожизненно

В Киеве 26-летний мужчина забил насмерть 65-летнюю мать и выпрыгнул из окна.

Подозреваемый выжил, он в больнице. Конфликт с марью произошел из-за денег, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"В квартире на пятом этаже, откуда выпрыгнул мужчина, полицейские обнаружили тело убитой. Выяснили, что накануне сын требовал у матери деньги на личные нужды. Получив отказ, он избил женщину по голове гитарой и стулом. Обломки мы изъяли в качества вещественных доказательств. Поняв, что мать мертва, выпрыгнул из окна многоэтажки", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.

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Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Подозреваемый в больнице, его состояние стабильное. Впоследствии проведут судебно-психиатрическую экспертизу и установят вменяемость или невменяемость фигуранта", - добавил Токарь.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

В Миргордском районе Полтавской области 52-летний мужчина жестоко убил 79-летнюю мать. А тело закопал во дворе.

Правоохранителям объяснил, что женщина болела и умерла естественной смертью, а денег на похороны не было.

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04
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