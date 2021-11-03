Убил и закопал во дворе: мужчина жестоко расправился с матерью

Под Полтавой мужчина жестоко убил мать. Фото: t.me/dkr_npu

В Миргордском районе Полтавской области 52-летний мужчина жестоко убил 79-летнюю мать. А тело закопал во дворе.

Правоохранителям объяснил, что женщина болела и умерла естественной смертью, а денег на погребение не было, сообщают в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Однако раскопав тело, обнаружили многочисленные телесные повреждения лица и туловища. Сломаны все ребра", - сообщили в департаменте.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали. Решают вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

В Кременчуге Полтавской области в колодце нашли тело пропавшей 48-летней женщины. Расправился с матерью 25-летний сын. Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи.