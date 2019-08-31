Мужчина убил и закопал своего сына

Мужчина застрелил сына из ружья и закопал в землю. Фото: Sumy.gov

В Сумской области 62-летний мужчина убил собственного сына.

Как отмечается, убийство произошло 22 августа во частном доме по ул. Табалы. 26 - летний парень пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, где был его отец также в неадекватном состоянии. Об этом сообщается на городском сайте Сум.

По версии следствия, мужчины поссорились. В ходе конфликта сын ударил отца, а тот отправился в гараж, взял ружье и выстрелил в сына.

"Отец вывез тело на окраину города и закопал его в кустах. Сначала мужчина написал заявление о его исчезновении, но потом признался и показал место захоронения тела", - отметил заместитель руководителя Сумской прокуратуры Роман Удовиченко.

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Прокуратура уже согласовал акт подозрения для задержанного по статье "Умышленное убийство". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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