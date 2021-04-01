Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей

Пострадавший упал на крышу медицинского центра. Известно, что все произошло на глазах у детей Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве из окна 20-го этажа выпрыгнул мужчина.

Трагедия произошла 1 апреля на Харьковском массиве по ул. Днепропетровская набережная, 25 в элитной новостройке. Он был у брата в гостях, пишет dtp.kiev.ua. В один момент подошел к окну и прыгнул вниз.

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Пострадавший упал на крышу медицинского центра. Известно, что все произошло на глазах у детей.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют полицейские.

В Запорожье 2 женщины выпрыгнули из окна своей квартиры на 9-м этаже. Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса - ее 64-летняя мать.