Мужчина трагически погиб с 3-летней дочерью

В Смеле Черкасской области погибли 3-летняя девочка и ее 58-летний отец. Отравились угарным газом. Фото - zmi.ck.ua

В Смеле Черкасской области погибли 3-летняя девочка и ее 58-летний отец. Отравились угарным газом.

Трагедия произошла 16 октября, сообщил в Facebook журналист Сергей Радченко.

"В доме медики обнаружили мертвыми маленькую девочку и ее 58-летнего отца. Старшую дочь удалось спасти. Сейчас она в реанимации. Матери в то время дома не было", - рассказал Радченко.

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Добавил, что семья благополучная. А причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, по предварительным выводам.

В квартире на Львовщине нашли мертвыми 2-летнего мальчика и его прабабушку, 67 лет. Всего в помещении было 5 человек. Трех - деда и еще 2 внуков, 7 и 5 лет, забрали в больницу. Отравились угарным газом - таковы предварительные данные полиции. Газовики версию об отравлении опровергают.