Мужчина стрелял возле супермаркета из-за ребенка, который продавал цветы

В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета из-за того, что девочка продавала цветы Фото: zhitomir-online.com

В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета из-за того, что девочка продавала цветы.

Инцидент произошел на улице Большой Бердичевской. Конфликт возник у выхода из магазина. Мужчине не понравилось, что 10-летнюю девочку заставили продавать цветы и тем самым использовали детский труд, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный подстрелил 3 прохожих и сам получил пулю

"Один из покупателей сделал замечание 47-летней женщине об использовании детского труда в собственных нечестных целях. Между ними завязалась словесная перепалка, во время которой мужчина еще и ударил женщину по лицу. Впоследствии свои агрессивные действия он сопроводил несколькими выстрелами вверх из стартового пистолета . Им же, по словам заявительницы, он ей и угрожал ", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что стрелял 31-летний житель Житомира. Мужчину задержали и изъяли у него оружие.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Также выяснили, что пострадавшая женщина - бабушка девочки.

В селе Великие Дмитровичи Обуховского района Киевской области произошла трагедия. Мужчина из охотничьего ружья случайно попал в мать с ребенком. Он приехал в Обуховский район, чтобы продать оружие. Мужчина начал демонстрировать оружие своим друзьям и выстрелил. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, сидевшую во дворе с ребенком.