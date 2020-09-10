Мужчина случайно выстрелил из ружья в мать с ребенком

Стрелком оказался 40-летний киевлянин, который приехал к другу в гости

В селе Великие Дмитровичи Обуховского района Киевской области произошла трагедия. Мужчина из охотничьего ружья случайно попал в мать с ребенком. Он приехал в Обуховский район, чтобы продать оружие. Мужчина начал демонстрировать оружие своим друзьям и выстрелил. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Несколько дней назад по спецлинию "102 " позвонила жительница села Великие Дмитровичи, что на Обуховщине, и сообщила, что ее сестру ранили из неизвестного оружия. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Установлено, потерпевшая в момент выстрела находилась на территории домовладения с малолетним ребенком на руках. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ребенок телесных повреждений не получил ", – говорится в сообщении.

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31-летнюю женщину на скорой доставили в больницу. У нее огнестрельное ранение грудной клетки.

Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 40-летний киевлянин, который приехал к другу на рыбалку. У него изъяли ружье и документы на него.

В полиции открыли уголовное производство за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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