Мужчина случайно выстрелил из ружья в мать с ребенком

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 450
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1422
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1053
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 468
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1512
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
3
3
6
9
3
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
Домашний тиран порезал пасынка и пытался покончить с собой
Домашний тиран порезал пасынка и пытался покончить с собой
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Горит почти 200-летняя церковь
Горит почти 200-летняя церковь
Видео
Все видео
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Должник угрожал расстрелять коммунальщиков
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2187
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 657
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9963
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 432
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 12:54

Мужчина случайно выстрелил из ружья в мать с ребенком

  Комментировать
Мужчина случайно выстрелил из ружья в мать с ребенком
Стрелком оказался 40-летний киевлянин, который приехал к другу в гости

В селе Великие Дмитровичи Обуховского района Киевской области произошла трагедия. Мужчина из охотничьего ружья случайно попал в мать с ребенком. Он приехал в Обуховский район, чтобы продать оружие. Мужчина начал демонстрировать оружие своим друзьям и выстрелил. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Несколько дней назад по спецлинию "102 " позвонила жительница села Великие Дмитровичи, что на Обуховщине, и сообщила, что ее сестру ранили из неизвестного оружия. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Установлено, потерпевшая в момент выстрела находилась на территории домовладения с малолетним ребенком на руках. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ребенок телесных повреждений не получил ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей

31-летнюю женщину на скорой доставили в больницу. У нее огнестрельное ранение грудной клетки.

Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 40-летний киевлянин, который приехал к другу на рыбалку. У него изъяли ружье и документы на него.

В полиции открыли уголовное производство за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

В Запорожье семейная ссора закончилась стрельбой. В результате 60-летний сын ранил 83-летнюю мать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина случайно выстрелил из ружья в мать с ребенком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришли миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 13824
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 10422
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 9576
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 6759
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 6309
Происшествия
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
В Киеве внедорожник протаранил каток - есть пострадавший
 Просмотров: 135
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
Женщина-водитель отказалась платить штраф и съела протокол
 Просмотров: 180
Показывала детям интимные зоны - в парке поймали неадекватную пенсионерку
Показывала детям интимные зоны - в парке поймали неадекватную пенсионерку Просмотров: 315
Двое мужчин открыли бордель и втягивали женщин в проституцию
Двое мужчин открыли бордель и втягивали женщин в проституцию Просмотров: 333
Пропавшую девушку с татуировкой цветка на руке разыскали
Пропавшую девушку с татуировкой цветка на руке разыскали Просмотров: 675
Больше всего комментируют
4
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5169
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua