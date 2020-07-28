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вторник, 28 июля 2020 10:23

Сын стрелял в 83-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии

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Сын стрелял в 83-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии
В Запорожье 60-летний мужчина стрелял в 83-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии в больнице. Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье семейная ссора закончилась стрельбой. В результате 60-летний сын ранил 83-летнюю мать.

Женщина в тяжелом состоянии в больнице. Стрелка задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В городскую больницу в тяжелом состоянии с проникающими ранениями брюшной полости госпитализирована 83-летняя пенсионерка. Установлено, что ранения она получила от своего сына, который живет вместе с ней. Он был пьян, во время ссоры с матерью достал устройство для отстрела патронов "Флобер" и выстрелил в женщину", - рассказали в полиции.

Следователями открыто уголовное производство. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

В Луцке на Волыни задержали 29-летнего мужчину за убийство 56-летней матери. Женщину нашли зарезанной в собственной квартире на ул. Потебни. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.

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