Мужчина с вилами бросился на полицейских

Мужчины начали ругаться в сторону полицейских, хватать за форменную одежду и бросаться в драку. Фото: полиция Киевщины

Под Киевом, на Фастовщине, пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских.

Правоохранители остановили его предупредительным выстрелом в воздух, сообщают в полиции Киева.

В полицию сообщили о краже инструментов. На месте преступления патрульные увидели 63-летнего мужчину и его 28-летнего сына. Оба были пяны.

Мужчины начали ругаться в сторону полицейских, хватать за форменную одежду и бросаться в драку.

В какой-то момент молодой человек схватил вилы и набросился на патрульных.

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На замечание полицейских прекратить нападение мужчина не реагировал. Остановить его они смогли предупредительным выстрелом в воздух.

В Ужгороде на Закарпатье ножом ранили полицейского на вызове о домашнем насилии. Полицию вызвала женщина и сказала, что сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом угрожал убийством. При его задержании работник полиции получил ножевое ранение.