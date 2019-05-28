Мужчина с топором напал на полицейского

Полицейские с использованием оружия задержали дебошира. Фото: Journalist

В Киевской области пьяный мужчина напал с топором на полицейского.

Инцидент произошел в селе Пироговка Обуховского района. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как отмечается, 33-летний пьяный местный житель пытался ударить топором своего брата. Мужчина вызвал полицию, чтобы они усмирили дебошира. По приезду на место нетрезвый мужчина начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и пытался ударить топором 28-летнего полицейского.

Правоохранитель использовал табельное оружие, он совершил предупредительный выстрел вверх. Дебошира задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное производство открыли по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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