Мужчина развращал несовершеннолетних дочерей сожительницы

Мужчина развращал несовершеннолетнюю 12-летнюю падчерицу. Впоследствии выяснилось, что от рук отчима пострадали еще и сестры девушки Фото: pixabay.com

На Николаевщине 32-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю 12-летнюю падчерицу.

Впоследствии выяснилось, что от рук отчима пострадали еще и сестры девушки 13 и 9 лет, сообщили в пресс-службе областной полиции.

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"В полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Веселиново, мать 3 малолетних дочерей, с заявлением о том, что ее муж совершает физическое растление относительно ее малолетних детей. По словам заявительницы стало известно, что она стала свидетелем того, как ее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери", - говорится в сообщении.

Обидчика задержали. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В селах Белогородка и Мила Бучанского района под Киевом 41-летний мужчина развращал девочек 8 и 12 лет. С соответствующим видео в полицию обратились неравнодушные.