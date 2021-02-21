Мужчина развращал школьниц и попал на видео

Под Киевом задержали подозреваемого в развращении школьниц. Фото: kv.npu.gov.ua

В селах Белогородка и Мила Бучанского района под Киевом 41-летний мужчина развращал девочек 8 и 12 лет.

С соответствующим видео в полицию обратились неравнодушные. Злоумышленника задержали. Он в содеянном сознался, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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Злоумышленник - 41-летний житель села Белогородка. Во время обыска у него дома изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и наркотики, которые направили для проведения соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.

За развращение несовершеннолетних злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой. Меру пресечения изберет суд.

Во Львове 46-летний руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей развращал и насиловал девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Следователи доказали его причастность к 11 преступлениям.