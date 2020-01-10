Мужчина пытался провезти в Украину 257 нелегальных смартфонов

На днях 28-летний украинец пытался вывезти на родину 257 смартфонов из Венгрии.
Попытку провезти крупную партию мобильных телефонов предотвратили пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Перевезти телефоны мужчина собирался в автомобиле "Фольксваген". Гаджеты поместил в обшивку транспортного средства и в конструктивных полостях.
Смартфоны и микроавтобус изъяли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты
В Закарпатской области сотрудники СБУ блокировали масштабную контрабанду героина в Европу.
×
Комментарии