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пятница, 10 января 2020 10:02

Мужчина пытался провезти в Украину 257 нелегальных смартфонов

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Мужчина пытался провезти в Украину 257 нелегальных смартфонов
Смартфоны в белых коробках. Фото: dpsu.gov.ua

На днях 28-летний украинец пытался вывезти на родину 257 смартфонов из Венгрии.

Попытку провезти крупную партию мобильных телефонов предотвратили пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Перевезти телефоны мужчина собирался в автомобиле "Фольксваген". Гаджеты поместил в обшивку транспортного средства и в конструктивных полостях.

Смартфоны и микроавтобус изъяли.

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