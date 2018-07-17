Мужчина пытался продать смертельно опасное вещество

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали жителя Уманского района Черкасской области. Он пытался продать 3 кг ртути.

"Правоохранители установили, что злоумышленник пытался реализовать высокотоксичное химическое вещество первого класса опасности - ртуть металлическую. За баллон с почти тремя килограммами ртути он планировал получить двенадцать тысяч гривен", - сообщили в пресс-центре СБУ.

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Продавца задержали возле одного из кафе Умани, когда он получал деньги за вещество. Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие. Правоохранители встанавливают происхождения ртути.







На территории Южной железной дороги в Полтаве по улице Половка, 84 общественность обнаружила около 10 вагонов разбитых ртутных ламп. Талая вода начнет реагировать с ртутными испарениями и загрязняет значительную территорию.