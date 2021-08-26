Мужчина пытался остановить рейсовый автобус, угрожая взорвать гранату

Автор: hr.npu.gov.ua 51-летний выпивший мужчина требовал остановить автобус на перекур, угрожая взорвать гранату

На Херсонщине пассажир междугороднего рейса за отказ водителя остановиться проявил агрессию и выразил угрозы взорвать гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области.

Событие произошло 25 августа близ города Берислав в рейсовом автобусе, следовавшем из поселка Лазурное Херсонской области в город Каменское Днепропетровской области. Один из пассажиров спровоцировал конфликт с водителем и выразил угрозы взорвать гранату.

"На линию 102 позвонил водитель рейсового автобуса и сообщил, что в автобусе находятся 26 пассажиров, среди которых агрессивно настроен пассажир. По словам водителя, этот пассажир выражает словесные угрозы взорвать гранату, хотя никакого подозрительного предмета в руках у него нет. Также водитель сообщил , что через пять минут они будут на автостанции в Бериславе", - рассказали в пресс-службе полиции.

На место немедленно прибыли руководство и следственно-оперативная группа Бериславского районного отдела полиции. При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили.

Правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который направлялся с отдыха домой. Причину своего поступка пассажир, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил тем, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

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Как сообщил начальник Бериславского районного отдела полиции Алексей Пешков, в отношении пассажира составили админпротокол за мелкое хулиганство и появление в пьяном виде в общественных местах.

Наказанием за первое преступление является штраф от 51 до 119 грн, или исправительные работы на 40-60 часов с отчислением 20% заработка, или админарест на 15 суток. За второе превопорушення закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 85 грн.

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