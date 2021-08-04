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среда, 04 августа 2021 11:10

Мужчина с гранатой проник в Кабмин и угрожает его взорвать
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Фото: скриншот с видео

В среду, 4 августа, неизвестный мужчина пришел в здание Кабинета министров в Киеве и угрожал его взорвать.

Соответствующее видео распространил председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук в Facebook.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина, держа в руках предмет, похожий на гранату, требует представителя КМУ зайти внутрь здания.

Герой видео утверждает, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет". Также просит мужчин заходить в здание, а женщин - нет.

"Это захват здания. Ви меня боевая граната, убирайте людей", - кричит он.

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По предварительным данным, захватчики Кабмина - инвалид войны. Знакомый мужчины характеризует его как "нормального, адекватного парня", пишет "Стопкор".

"Возможно у него случился нервный срыв", - отметил он.

В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры.

"На месте происшествия присутствует руководство Нацполиции и полиции Киева. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужу будут применены полицейские меры, предусмотренные Законом", - сообщила пресс-служба МВД.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

В феврале 2021 в Кривом Роге мужчина сообщил, что планирует подорвать многоэтажку, где, в частности, проживают родители президента Владимира Зеленского. Сообщение проверили. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не нашли.

Задержанным за сообщения оказался местный житель, пенсионер. Его осудили на четыре года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

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