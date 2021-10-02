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суббота, 02 октября 2021 18:19

Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
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Фото: @DPSUkraine

Украинец пытался контрабандой провезти через пункт пропуска "Шегини", что на границе с Польшей, более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба 2 октября.

Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор". Засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

Однако это не сработало.

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Пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ осмотрели микроавтобус, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира.

В личной чемодане мужчины правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона iPhone 13 и 89 чехлов к этой модели.

Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

В сентябре правоохранители ликвидировали коррупционную схему и контрабанду на таможенном посту аэропорта "Борисполь".

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину.

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