СБУ ликвидировала схему контрабанды в "Борисполе"

СБУ накрыла схему контрабанды в "Борисполе". Фото: lenta

Правоохранители ликвидировали коррупционную схему и контрабанду, которые были организованы на таможенном посту аэропорта "Борисполь".

Злоумышленниками оказались чиновники, которые отвечают критериям "реформированной таможни". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - сказано в сообщении.

Контрабанда регистрировалась как личные вещи пассажиров авиарейсов.

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"Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали одного из таможенников при получении взятки, размер которой зависел от количества товаров и стоимости. Также правоохранители задокументировали противоправные действия и других лиц, причастных к схеме.

В аэропорту "Борисполь" столичные таможенники остановили пассажира с 44 кг серебряных украшений. Их пытался ввезти в Украину из Индии.