Мужчина прыгнул с моста на дорогу

Мужчина прыгнул с моста на станции метро "Берестейская" Фото: УНН

Сегодня в Киеве мужчина прыгнул с моста на проезжую часть.

Сделал это с моста на станции метро "Берестейская", рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, пишет УНН.

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"Оперативная группа и следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев", - сказала Зубрева.

29 мая в Полтаве мужчина пытался совершить самоубийство и бросился с моста возле Южного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.