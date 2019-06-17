Мужчина прыгнул с моста на дорогу

Сегодня в Киеве мужчина прыгнул с моста на проезжую часть.
Сделал это с моста на станции метро "Берестейская", рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, пишет УНН.
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"Оперативная группа и следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев", - сказала Зубрева.
29 мая в Полтаве мужчина пытался совершить самоубийство и бросился с моста возле Южного вокзала.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.
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