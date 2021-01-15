Мужчина признался в убийствах взрослого и двух детей

На горе-шутника ждет немалый штраф

В Прилуках Черниговской области мужчина позвонил в полицию и признался в преступлении, которое не совершал.

Шутник был пьян и сообщил, что убил 3 человек: взрослого и 2 детей, сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

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"Вчера вечером на спецлинию 102 поступил анонимный вызов из села неподалеку Прилук. Мужской голос сообщил, что он убил взрослого и еще 2 детей, но точного адреса не назвал. Полицейские мгновенно отреагировали на вызов и прибыли в указанную заявителем деревню. Пообщавшись с сельским старостой и опросив многочисленных местных жителей, через некоторое время правоохранители установили личность заявителя и адрес, откуда звонили.

Полицейские установили, что сообщение о страшном преступлении было ложным. Такое поведение 36-летнего правонарушителя вызвало большое количество алкоголя, потребленного в веселой компании. Мужчину потянуло на шутки, и он позвонил в полицию и скорую медицинскую помощь, рассказывая о вымышленном убийстве нескольких человек", - говорится в сообщении.

На горе-шутника составили административные материалы. Теперь его ждет немалый штраф.

В Полтаве задержали женщину, которая систематически сообщала о взрывчатке в одном из зданий Шевченковского района Киева. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы. Тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию. Никаких подозрительных предметов или веществ не находили.