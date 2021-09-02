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четверг, 02 сентября 2021 12:32

Мужчина приставал к 6-летней девочке посреди улицы

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Мужчина приставал к 6-летней девочке посреди улицы
Педофил приставал к 6-летней девочки пока мать была в магазине. Фото: pixabay.com

В Одессе 32-летний мужчина заманил 6-летнюю девочку в безлюдное место и развращал ее.

Нарушитель заметил ребенка у входа в магазин. Девочка и 8-летний брат ждали мать, сообщает полиция Одесской области.

Мужчина предложил ребенку игрушку, если пойдет с ним. Та согласилась. Потом обо всем рассказала матери, она вызвала полицию.

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Злоумышленника искали 1 ч. Задержали в центре города. Вину не отрицает. За развращение малолетней ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве на ул. Академика Стражеско, 6 в детской поликлинике на девочку напал педофил. Произошло это 26 августа около 11:30 в туалете медучреждения. 7-летняя девочка пошла в туалет на втором этаже. Мать ждала в очереди.

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