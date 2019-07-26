Мужчина пришел в гости к друзьям и выпрыгнул из окна: непредсказуемый финал

Мужчина пришел в гости к друзьям и там выпрыгнул из окна. Фото: prm.ua

В Кривом Роге 22-летний мужчина выпал из окна 9-го этажа и выжил.

Инцидент произошел в микрорайоне 2-й Восточный. По предварительной версии, пострадавший был пьян, сообщает 1tv.kr.ua.

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В этом доме он не проживает. Приехал в гости к товарищу. Во время отдыха с компанией друзей подошел к окну и выпрыгнул из него. В состоянии комы был направлен во 2-ю городскую больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства дела.

23 июля на столичной Борщаговке под многоквартирным домом нашли тело мужчины. Он упал с 9-го этажа, имел порезанные вены. На техническом этаже, откуда он выпрыгнул, нашли записку с именем беременной сожительницы, которая была написана кровью.