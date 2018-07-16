Мужчина при свидетелях устроил самосожжение

Фото: Информатор

15 июля в Киеве на улице Кибальчича, 11б произошел пожар. Пострадали три человека.

По предварительной информации, произошел конфликт. По неизвестным причинам мужчина облил себя бензином и поджег. Из-за этого начался пожар, сообщает Информатор.

Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты - около 100 м кв. Пристройка полностью уничтожена огнем. А мужчина, который себя поджог и еще два человека, находившиеся рядом с ним, были госпитализированы в больницу.

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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Что именно стало причиной такого поступка установит следствие.

В Кривом Роге мужчина пытался сжечь себя у стелы, посвященной погибшим воинам АТО. Он вылил на себя жидкость для поджигания костров и поджег одежду.