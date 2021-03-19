Мужчина преследовал пьяного водителя маршрутки, пока его не схватили полицейские

Водитель маршрутки еле говорил, координация движений была нарушена. Выяснилось, что в этот день он был не на маршруте, а ехал на ремонт Фото: facebook.com/sumypolice

В Сумах мужчина помог задержать пьяного водителя маршрутки.

Он преследовал нарушителя и в это время звонил на 102, сообщили в патрульной полиции Сумской области.

"16 марта после обеда на улице Степана Бандеры сумчанин замечает водителя маршрутного транспортного средства Рута, который подозрительно маневрирует на дороге, выезжая на полосу встречного движения. Он сразу подумал, что водитель маршрутки может находиться в нетрезвом состоянии. Поэтому, отложив все свои неотложные дела, мужчина поехал за ним и одновременно позвонил на линию 102, сообщив о происшествии", - говорится в сообщении.

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Горе-водителя полицейские нашли на ул. Роменской. Он был пьян. Мужчина еле говорил, координация движений была нарушена. Выяснилось, что в этот день он был не на маршруте, а ехал из ремонта.

Инспекторы предложили 53-летнему нарушителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, и он смог только сказать, что ему завтра ехать на маршрут. От проверки он отказался.

На мужчину составили протокол. От управления его отстранили, а маршрутку передали владельцу.

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