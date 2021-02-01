Мужчина посреди улицы стрелял из пистолета в воздух

Во Львове 40-летний мужчина посреди улицы стрелял из пневматического пистолета Когда на место приехали полицейские, хулиган угрожал им оружием Фото: pixabay.com

Во Львове 40-летний мужчина посреди улицы стрелял из пневматического пистолета

Когда на место приехали полицейские, хулиган угрожал им оружием, сообщили патрульной полиции Львовской области.

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"Сообщение о стрельбе на улице Татарбунарской патрульные получили вчера около 21:00. Заявитель сообщил, что его сосед, который имеет расстройства психики, произвел 2 выстрела в воздух, а 3-й в шпалы, которые лежали возле дома. Когда патрульные приехали на место происшествия мужчина угрожал и полицейским предметом похожим на оружие", - говорится в сообщении.

Стрелка задержали, надели на него наручники и забрали в участок. За хулиганство он заплатит штраф.

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