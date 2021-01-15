Надоели своими услугами: пьяный мужчина обстрелял назойливых промоутеров

Они ходили в подъезде и предлагали услуги по остеклению балконов Фото: pixabay.com

В Днепре пьяный мужчина стрелял из пистолета по назойливым промоутерам.

Они ходили в подъезде и предлагали услуги по остеклению балконов. Об инциденте сообщили в соцсетях.

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"По Клочко-6 жители слышали выстрелы.Трое неизвестных мужчин ходили по подъезду, назывались работниками фирмы по остеклению балконов. Житель квартиры на 8 этаже в состоянии алкогольного опьянения выстрелами из пистолета их прогонял", - написала Оксана Короленко.

По словам очевидцев, на вызов прибыли патрульные, со стрелком провели профилактическую беседу, пистолет и гильзы изъяли.

В Днепре мужчина после празднования Нового года устроил стрельбу из пневматического оружия. Целился по прохожим и попал в пах соседу.