Мужчина стрелял в прохожих и попал соседу в пах

В Днепре мужчина стрелял из пневматического оружия в перехожив и прострелил соседу пах. Фото: npu.gov.ua

В Днепре мужчина после празднования Нового года устроил стрельбу из пневматического оружия.

Целился по прохожим и попал в пах соседу. Об этом 2 января пишет Днепр оперативный со ссылкой на собственные источники.

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Люди боялись выйти на улицу и вызвали полицию. Но хулиган закрылся в квартире и угрожал, что снова откроет огонь, если кто-нибудь зайдет в дом.

Нарушителя задержали в рамках спецоперации "Гром". На месте инцидента нашли гильзы, патроны и газовый баллончик. Для пострадавшего соседа вызвали "скорую".

В новогоднюю ночь в центре Львова пьяный турист стрелял из травматического пистолета. Патрульные услышали звуки выстрелов на улице около 1.30, когда выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. И задержали мужчину.