Мужчина порезал себя в больнице на глазах у медиков и посетителей

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

В Краматорске Донецкой области мужчина пытался покончить с собой и нанес себе около 20 порезов.

Все это произошло в коридоре травматологическое отделение на глазах у посетителей, сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.

Медики рассказали, что мужчина зашел в помещение. Неожиданно разбил стекло в дверях и начал им резать себе руки. Никакие слова на него не повлияли, так же он не реагировал на слова полицейских.

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Патрульные были вынуждены его успокоить. Медики оказали мужчине первую медицинскую помощь, вкололи обезболивающее и зашили порезы. Всего наложили около 20 швов.

Объяснить свои действия мужчина не смог. Назвать свою фамилию или адрес проживания тоже. Пострадавшего направили на лечение в другое медицинское учреждение, патрульные помогли врачам с сопровождением.

В Коблево на Николаевщине 30-летний мужчина покончил с собой на глазах у свидетелей. Очевидцы рассказали, что мужчина сначала закрылся в автомобиле и перерезал себе вены. Затем выбежал из машины и с разгона ударился головой об окно дома. Получив глубокие порезы лица и шеи, он схватил кусок разбитого стекла и на глазах у многочисленных свидетелей перерезал себе горло.