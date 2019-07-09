Мужчина покончил с собой на глазах у прохожих

В Одессе из окна многоэтажки на проспекте Небесной сотни выпрыгнул 56-летний мужчина.
Происшествие случилось днем 9 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой из-за продолжительной болезни.
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Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Мужчина совершил самоубийство на глазах у прохожих. По словам свидетелей, после падения возле него лежали чемодан и предсмертная записка, сообщается в Telegram-канале группы "Подслушано в Одессе".
В Днипре 30-летний мужчина выпрыгнул с 16-го этажа на глазах у прохожего. Происшествие произошло на улице Паникахи.
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