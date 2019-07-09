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вторник, 09 июля 2019 13:55

Мужчина покончил с собой на глазах у прохожих

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В Одессе из окна многоэтажки на проспекте Небесной сотни выпрыгнул 56-летний мужчина.

Происшествие случилось днем ​​9 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой из-за продолжительной болезни.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе из окна многоэтажки выпрыгнул 56-летний мужчина
В Одессе из окна многоэтажки выпрыгнул 56-летний мужчина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийца написал предсмертную записку на песке

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Автор: @Odessa_Hello
  В Одессе из окна многоэтажки выпрыгнул 56-летний мужчина
В Одессе из окна многоэтажки выпрыгнул 56-летний мужчина

Мужчина совершил самоубийство на глазах у прохожих. По словам свидетелей, после падения возле него лежали чемодан и предсмертная записка, сообщается в Telegram-канале группы "Подслушано в Одессе".

В Днипре 30-летний мужчина выпрыгнул с 16-го этажа на глазах у прохожего. Происшествие произошло на улице Паникахи.

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