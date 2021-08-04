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среда, 04 августа 2021 10:17

Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью

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Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
В Киеве пьяные разборки закончились поножовщиной. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Осиповского, 9 в результате разборок мужчина получил два ножевых ранения.

Инцидент произошел 3 августа, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Предварительно, в компании молодых людей возник конфликт, в ходе которого мужчина дважды ударил ножом в область груди оппонента. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали", - рассказал собеседник.

Разборки возникли на почве распития алкоголя. Друзья пострадавшего вызвали врачей и скрылись с места происшествия. Вскоре они вернулись. Их задержали правоохранители. Обстоятельства происшествия установят следователи, уточнил "Киев Оперативный" в Facebook.

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В Киеве на ул. Садовой мужчина ударил ножом родственника из-за денег за оплату коммуналки. 33-летнему уроженцу Днепропетровской обл. грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Дата
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