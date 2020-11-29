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воскресенье, 29 ноября 2020 15:30

Мужчина похитил у таксиста автомобиль и погиб в аварии

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Мужчина похитил у таксиста автомобиль и погиб в аварии
Клиент украл у таксиста машину и попал на ней в дерево. Фото: Нацполиция

Клиент одного из черниговских таксистов похитил у него машину и попал на ней в дерево.

В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

"Полицейские получили информацию, что клиент одного из черниговских таксистов завладел его автомобилем Renault Kangoo и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители ввели план" Перехват "", - говорится в сообщении.

Через несколько часов правоохранители заметили это авто на выезде из Чернигова. По требованию правоохранителей остановиться водитель не реагировал и продолжал движение на большой скорости.

"В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личность водителя - им оказался черниговец 1987 года рождения.

Сейчас идет расследование в рамках ч. 2 ст. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством.

28 ноября около 1:40 на пр. Московском в Харькове 22-летняя водитель Audi влетела в островок безопасности. В результате ДТП 25-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении, от полученных травм погибла на месте.

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