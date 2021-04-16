Мужчина похитил собственный автомобиль, чтобы "сбить" деньги за страховку

Мужчина продал свой Jaguar и заявил, что его похитили, чтобы получить деньги за страховку Фото: informator.ua

В Киеве мужчина продал свой Jaguar и заявил, что его похитили. Сделал это для получения денег за страховку.

Инцидент произошел еще в феврале 2021 года. 31-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении своего авто, пишет Информатор. Они начали поиски.

Спустя время оперативники выяснили, что за несколько дней до звонка в полицию мужчина продал свой автомобиль на так называемую "разборку". За него ему дали $4 тыс. Перед продажей он успел сделать дубликат ключей и на несколько дней выехал из города. За это время его Jaguar перегнали в другую область.

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Страховка в случае угона автомобиля составляет $20 тыс. Именно поэтому мужчина решил "сбить деньги" еще и со страховой.

В полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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