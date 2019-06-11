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вторник, 11 июня 2019 15:04

Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
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Житель Харьковской области поджег автомобиль харьковчанки
Фото: пресс-служба Нацполиции
Житель Харьковской области поджег автомобиль харьковчанки
Житель Харьковской области поджег автомобиль харьковчанки

В Харькове неизвестный поджег автомобиль 39-летней женщины, которая работает администратором частной больницы. Преступник поджег "Сhevrolet Volt" прямо во дворе больницы.

"Преступника задержали. Им оказался 52-летний безработный житель Шевченковского района Харьковской области. Мужчина причины своего поступка объяснить полиции не смог", - рассказали в пресс-службе полиции области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан, проводятся следственные действия.

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11
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