Мужчина перерезал себе горло пилой: знакомые обвиняют секту

В Херсоне 30-летний мужчина перерезал себе горло электропилой. Фото - Znaj.ua

В Херсоне 30-летний мужчина перерезал себе горло электропилой.

Самоубийство совершил в собственном доме по ул. Сретенской на глазах у родителей вечером 10 июня.

Мужчина перерезал все основные сосуды, истек кровью и умер еще до прибытия скорой помощи, сообщает сайт "Херсонцы".

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Все обстоятельства смерти выясняют следователи. Будут проверять версию о доведении до самоубийства.

По словам знакомых, мужчину втянули в какую-то секту с признаками тоталитарного управления. И в последние месяцы жизни у него проявлялись явные признаки психического расстройства.

В с. Константиновка Мелитопольского района Запорожской области произошло жуткое убийство и самоубийство. В одном из домов на ул. Дорожной мужчина зарезал свою жену. А затем покончил с собой - отрезал голову циркулярной пилой.