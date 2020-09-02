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среда, 02 сентября 2020 12:52

Мужчина отказывался надевать маску и угрожал пистолетом

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Мужчина отказывался надевать маску и угрожал пистолетом
Мужчина отказывался надевать маску и угрожал пистолетом Фото: tsn.ua

В городе Запорожье в транспорте произошел инцидент. Пассажиру сделали замечание за отсутствия маски, на что мужчина отреагировал агрессивно. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Водитель одного из автобусов сделал замечание пассажиру за того, что у него нет маски. Пассажир в ответ начал нецензурно ругаться. Свидетелем конфликта стал полицейский. Он поддержал водителя и сделал замечание мужчине. Тот достал револьвер, прижал его к груди полицейского и потребовал выйти из транспорта для выяснения отношений.

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Полицейский скрутил хулигана и вызвал коллег.

"Прибыв на вызов, наряд батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области доставил нарушителя в Вознесеновское отделение полиции. Им оказался 40-летний местный житель, который уже был ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и имущественные. У него изъят револьвер" Флобер ", который направлен на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", - сообщили правоохранители.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство.

В Чернигове банда совершила разбойное нападение на семью. Нападавшие подстрелили мужчину.

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