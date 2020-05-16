Неизвестные с оружием пытали супругов

В Чернигове мужчину подстрелили во время разбойного нападения. Фото: npu.gov.ua

В Чернигове банда совершила разбойное нападение на семью, во время которого нападавшие подстрелили мужчину.

Грабителям удалось завладеть деньгами на сумму около 100 тыс. грн, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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"Пятеро мужчин в масках ночью проникли в частный дом где напали на хозяев. Угрожали супругам пистолетом, а потом прострелили ногу хозяину", - говорится в сообщении.

Преступники скрылись с награбленным. Следователи открыли уголовное производство. Нападавших разыскивают.

В одном из сел Петриковского района Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на 50-летнего предпринимателя и его семью. Злоумышленники забрали более 20 тыс. грн, ювелирные изделия и автомобиль хозяина, на котором они уехали с места преступления.