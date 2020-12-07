Мужчина обстрелял подростка, который катался на скейте

В Николаеве на скейт площадке произошел конфликт со стрельбой.

Инцидент произошел 6 декабря. На скейт площадку пришел мужчина с семьей, сел на бордюр, чем мешал подростку кататься на скейте. В какой-то момент скейт вылетел из-под ног подростка и ударил мужчину. Парень же упал. Разъяренный мужчина пытался схватить его за ногу, это ему не удалось, поэтому побежал к детской коляске. Подросток ударил его ногой. Мужчина достал из сумки травматический пистолет. Подросток начал убегать, мужчина - за ним. Раздался выстрел - пуля задела левую сторону парня, рана непроницаема, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Фото: mk.npu.gov.ua

"По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Из-за этого мужчина и применил оружие. Во время осмотра несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет", - говорится в сообщении.

В отделении полиции 43-летний мужчина добровольно выдал полицейским травматический пистолет с патронами и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение. 16-летний подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования инцидента и заявил, что никаких претензий ни к кому нет.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство, поскольку мужчина использовал оружие в общественном месте, а из-за этого могли пострадать другие люди. Следствие продолжается.

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