 
Ексклюзивы
1/5
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 216
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 972
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 405
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 531
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 225
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 3177
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 765
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 288
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 351
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2502
Фото
Все фото
4
4
4
4
4
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского
Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Видео
Все видео
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
12-летний парень впал в кому в детском лагере
12-летний парень впал в кому в детском лагере
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 288
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 189
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1197
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 216
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 18:31

Мужчина облил красной краской ступени КГГА
4

  Комментировать

Мужчина облил красной краской лестницы возле здания КГГА на Крещатике
Фото: Национальная полиция
Полицейские зарегистрировали событие, коммунальщики оперативно отмыли ступени и постамент
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство"

Мужчина облил красной краской ступени возле здания КГГА на Крещатике.

"Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступени возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской", - сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Полицейские зарегистрировали событие, коммунальщики оперативно отмыли лестницу и постамент.

Правонарушителя задержали и доставили его в отделение полиции. Начали уголовное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины, флаги, техника - как идет парад в столице

"На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по статье "хулиганство", - сообщает полиция.

Во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве один из зрителей поджег себя. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы его поступка неизвестны. Полиция предоставит квалификацию после проверки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина облил красной краской ступени КГГА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 12870
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 5112
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 4095
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
12
 Просмотров: 3834
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых Просмотров: 3294
Происшествия
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
9
 Просмотров: 216
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 Просмотров: 513
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
4
 Просмотров: 774
Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь
Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь Просмотров: 63
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать "Северный поток-2"
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 223
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть