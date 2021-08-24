Мужчина облил красной краской ступени КГГА

Фото: Национальная полиция

Мужчина облил красной краской ступени возле здания КГГА на Крещатике.

"Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступени возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской", - сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Полицейские зарегистрировали событие, коммунальщики оперативно отмыли лестницу и постамент.

Правонарушителя задержали и доставили его в отделение полиции. Начали уголовное производство.

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"На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по статье "хулиганство", - сообщает полиция.

Во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве один из зрителей поджег себя. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы его поступка неизвестны. Полиция предоставит квалификацию после проверки.