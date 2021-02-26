Мужчина нашел в доме убитого отца и мать без сознания

В Кривом Роге грабитель убил 76-летнего мужчину и покалечил его 73-летнюю жену. Злоумышленника задержали. Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина нашел в доме 73-летнюю мать без сознания и мертвого 76-летнего отца.

Выяснилось, к ним ночью залез грабитель. Требовал деньги и избил пенсионеров сковородой. В результате полученных травм мужчина скончался, а женщина получила многочисленные гематомы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Посреди ночи в дом пенсионеров на окраине Терновского района города ворвался неизвестный мужчина. Требуя деньги, злоумышленник избил владельцев сковородой по голове. После, налетчик забрал телевизор и мобильный телефон и скрылся с места преступления", - рассказали полицейские.

Злоумышленника задержали на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый за кражи местный 29-летний житель. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Полицейские задержали 5 членов банды, которая подозревается в грабежах на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей. В Марганце трое из них ворвались в дом пенсионеров. Били и душили 79-летнего мужчины и его 80-летнюю жену, пока те не отдали 20 тыс. грн и мобильный телефон. А днем ​​ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.