Мужчина напился яда от жуков. Причина шокировала

На Волыни 46-летний мужчина напился яда от жуков, чтобы не пустить жену на заработки. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Горохове на Волыни 46-летний мужчина напился яда от жуков.

Так пытался остановить жену, которая собиралась на заработки за границу. Об этом сообщает "Волынь".

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Мужчину доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Медикам удалось его "откачать". Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Подействовал ли таким образом на жену, чтобы она осталась в Украине, не сообщается.

В селе Рогозки в Черниговской области отравился 45-летний учитель биологии и химии. Он был разведен, жил с братом и отцом. Успел рассказать, что выпил химическое соединение ради эксперимента. То же он сказал и медикам больницы, куда был госпитализирован. Но спасти учителя химии не смогли. Через несколько часов он умер в медучреждении.