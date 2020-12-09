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среда, 09 декабря 2020 14:42

Мужчина на почте устроил скандал, который закончился стрельбой
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В Белгороде-Днестровском Одесской области местный житель устроил на почте скандал.

Мужчина не хотел платить за присланную ему посылку, сообщили Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

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Мужчина не хотел платить за присланную ему посылку
Фото: od.npu.gov.ua
Ему грозит 5 лет тюрьмы
Ему грозит 5 лет тюрьмы

"34-летний правонарушитель отказался рассчитываться за присланную ему посылку и устроил в почтовом отделении скандал. На место происшествия прибыл наряд полиции, однако нарушитель общественного порядка набросился с бранью и на него, а потом попытался скрыться с места происшествия. Полицейские помешали бегству, на что мужчина сел в автомобиль и поехал прямо на них. Чтобы не допустить наезда, правоохранители вынуждены были стрелять из табельного оружия по колесам. Правонарушителя это на мгновение остановило, он развернулся и уехал", - говорится в сообщении.

Хулигана заблокировали в нескольких сотнях метров от места происшествия и забрали в участок.

По словам заместителя начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александра Леконцева, суд избрал нарушителю меру в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета из-за того, что девочка продавала цветы. Инцидент произошел на ул. Большой Бердичевской у выхода из магазина. Мужчине не понравилось, что 10-летнюю девочку заставили продавать цветы, тем самым использовали детский труд.

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09
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